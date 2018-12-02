شكرا لقرائتكم ريال مدريد يهزم فالنسيا بهدفين نظيفين فى الدورى الاسبانى.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتنص ريال مدريد فوزا مستحقا على نظيره فالنسيا بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم بالجولة الرابعة عشر بالدورى الاسبانى الممتاز.

سجل هدفى الريال اللاعب دانييل واس فى الدقيقة الثامنة ولوكاس فاسكيز فى الدقيقة 83 من عمر المباراة ليظفر بالنقاط الثلاث عن جدارة بسبب فارق الخبرة الذى عزز من حظوظه وسط تواجد جماهيرى عريض.

أنهى الريال احداث الشوط الأول من مباراته أمام فالنسيا متقدمًا بهدف نظيف أحرزه اللاعب دانييل واس فى الدقيقة الثامنة من عمر المباراة المقامة ضمن لقاءات الجولة الـ14 لبطولة الدورى الاسبانى.

أقيمت المباراة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكى وتحت قيادة المدرب سانتياجو سولارى.

شهد الشوط محاولات عدة من الفريق الملكى لتحقيق التقد بأكثر من هدف الا أن الفريق فشل فى ترجمة الهجمات التى لاحت أمامه نتيجة تسرع اللاعبين فى انهاء الهجمات.

وبالرغم من تاريخ المواجهات الذى يأتى فى صالح الفريق الملى بـ32 مباراة مقابل 13 هزيمة و15 تعادل الا أن فالنسيا كان أكثر من ندا خلال الشوط الأول.

ورفعت الجماهير خلال انطلاق المباراة لافتة كبيرة "مع الريال حتى النهاية" للتأكيد على دعمهم لفريق العاصمة الاسبانية.

فى الشوط الثاني حاول الريال تعززي الهدف الأول الا انه واصل سلسلة اهدار الفرص حتى جاءت الفرصة سانحة فى الدقيقة 83 من عمر المباراة ليسجل الهدف الثاني عن طريق فاسكيز لينهى امال فالنسيا فى العودة للمباراة.