شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل المادية الكاملة لصفقة انتقال محمد محمود للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” التفاصيل المادية الكاملة لصفقة انتقال محمد محمود صانع ألعاب دجلة للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ من يناير المقبل.

كلفت صفقة انتقال محمد محمود الأهلى مبلغ 15 مليون جنيه، بالإضافة لبيع أحمد رمضان بيكهام بشكل نهائى للفريق الدجلاوى، وسيدفع الأهلي 5 ملايين إضافية حال مشاركة اللاعب فى 20 مباراة فى الموسم مع الأهلى، بينما سيرتفع المبلغ لـ10 ملايين جنيه إذا شارك محمد محمود فى 40 مباراة مع الأهلى.

ويحصل وادي دجلة على 20% من عائد بيع الأهلى للاعب مستقبلاً.