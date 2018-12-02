شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. المنصورة ينجح فى اقناع الكناني بالبقاء مع الفريق لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس ادارة نادي المنصورة برئاسة حاتم المير في إقناع ياسر الكناني المدير الفني للفريق بالبقاء في قيادة الفريق حتي نهاية الموسم وذلك خلال الجلسة التي جمعت المدير الفني وإدارة النادي مساء أمس والتي استمرت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم، وانتهت بنجاح مجلس إدارة النادى الدقهلاوى في اقناع الكناني بالبقاء في قيادة الفريق حتي نهاية الموسم خاصة وأن المباريات المقبلة للفريق لاتحتمل تغيير المدير الفني من أجل الإستمرار في المنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

وشهدت جلسة المجلس مع الكناني عتاب بين الطرفين بعد هجوم الكناني علي مجلس الإدارة بسبب عدم صرف مستحقات اللاعبين في الوقت الذي وعد فيه المجلس بإنهاء كافة المستحقات المالية للاعبين والجهاز الفني قبل مباراة بلدية المحلة المقرر لها الثانية والنصف عصر الخميس المقبل بإستاد بلدية المحلة .