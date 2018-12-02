شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 1/ 12/ 2018 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

أقيم اليوم، السبت الموافق 1/ 12/ 2018 مباراة الأهلى وبتروجت، على ستاد السويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحقق الأهلى فوزاً صعباً على بتروجت بهدف نظيف، سجله أحمد الشيخ في الدقيقة الثامنة، ليستعيد المارد الأحمر ذاكرة الانتصارات بعد سلسلة من الخسائر المحلية والأفريقية والعربية حيث خسر بطولة أفريقيا أمام الترجي ثم خرج من البطولة العربية أمام الوصل قبل أن يخسر من المقاولون العرب في الدوري.

ولم يفز الأهلي في بطولة الدوري منذ 99 يوماً حيث كان أخر فوز قد حققه الأهلي في الدوري أمام حرس الحدود يوم 24 أغسطس الماضي.

ورفع الاهلي رصيده إلى 14 نقطة ويصعد للمركز السادس عشر وله 8 مباريات مؤجلة، فيما يتجمّد رصيد بتروجت عند 15 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر.