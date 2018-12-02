شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: أرفض تصريحات سيد عبد الحفيظ واحترم الكيان الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس أدارة اتحاد الكرة والمشرف على التحكيم انه لم يرد على كلام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وتهكمه على الحكام .

أضاف عبد الفتاح فى تصريحات عبر فضائية " ON- sport" قائلا : نكن كل الاحترام لكيان النادى الأهلى الذى هو أرقى وأكبر من تصريحات عبد الحفيظ ضد التحكيم.

تابع عبد الفتاح، مدير الكرة بالفريق الأحمر يريد أن يضغط على التحكيم، موضحا أنه يرى أن كلام عبد الحفيظ غير منطقى، وأرفض هجومه على التحكيم المصرى وسيتم التعامل مع هذا التهكم من خلال اللوائح والقوانين التى تنظم المسابقة .

وقال، كان هناك بعض من المباريات التى شهدت جدلا تحكيما كان طرفها الزمالك، وأبرزها لقاء الأبيض أمام المقاصة وتم استبعاد جريشة لمدة عن مباريات القلعة البيضاء ثم عاد للظهور فى مباراة النجوم أمام الزمالك، وذلك ياتى حافظا على حكامنا ونحن أصحاب القرار فى الاختيارات، كما أننا على مسافة واحدة من جميع الأندية بجميع المسابقات التى يديرها اتحاد الكرة، كما أرفض أن يتدخل أحد فى عمل لجنة الحكام.

واستطرد عبد الفتاح: أرفض وجود الحكام الأجانب بالدورى المصرى وانأ غير راضى عن هذا القرار، وأتمنى من مجلس الجبلاية تن يعيد النظر فى القرار حافظا على ثقة حكامنا فى أنفسهم خاصة اننا لدينا قضاة ملاعب على مستوى عالى .

أشار عبد الفتاح ان هناك برتوكول تعاون مع الاتحاد التونسى والمغربى والجزائر قريبا وأن قرار الجبلاية باستقدام حكام عرب بالدورى لابد أن يسدد النادى 15 ألاف دولار بينما من يريد طاقم أوربى يتحمل ما يوازى 25 الف دولار ، فى ذات السياق قال عبد الفتاح انه لدية كواليس مهمة فى قرار استقدام حكام اجانب سيتم الافصاح عنه فى اجتماع مجلس الجبلاية الاربعاء المقبل.