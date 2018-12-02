شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و سبورتنج فى دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 38 /29 فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر بدورى عمومي السيدات للموسم المحلى 2018 /2019 . كما شهدت هذه الجولة فوز سبورتنج على الطيران بنتيجة 27 /26 و مدينة نصر على السنطة 26 /16 . كما شهدت هذه الجولة أيضا فوز الجزيرة على أصحاب الجياد 22 /16 أكتوبر مع المعادى و الشمس مع النصر 32 /25 و المعادى على 6 أكتوبر 24 /20 .

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