شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فضل وغالى أبطال صفقة انضمام محمد محمود للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الثنائي محمد فضل وحسام غالى فى صور توقيع محمد محمود للأهلى، بعد انتقال اللاعب للقلعة الحمراء لمدة أربع سنوات ونصف تبدأ مع أول يناير المقبل. ورغم تقدم الثنائى فضل وغالى باستقالتهما اعتراضآ على عدد من القرارات التى اتخذها مجلس إدارة الأحمر لإصلاح منظومة الكرة، ويعد أبرزها عودة الثنائي سيد عبد الحفيظ وهيثم عرابى للعمل فى جهاز الكرة بالأهلى، إلا أن هناك دلائل تشير لاستمرارهما وتجميد هيثم عرابى رغم صدور قرار رسمى بعودته عقب تسريب صورة توقيع صانع الألعاب الدولى. وانتقل محمد محمود للأهلى مقابل15 مليون جنيه بالإضافة لبيع أحمد رمضان بيكهام للفريق الدجلاوى. ولم يبت مجلس إدارة الأهلى حتى الآن فى ملف إقالة غالى وفضل فيما لم يتم منح هيثم عرابي أية ملفات للبدء فيها حتى هذه اللحظة.

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