كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يوجه رسالة للجماهير المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رسالة للجماهير المصرية.
وقال تركي آل الشيخ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "أدعم كل الاندية المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام، كل الاندية المتواجدة تحت مظلة الاتحاد العربي".
وأضاف تركي آل الشيخ: "أي حاجة أقدر اقدمها لاي نادي عربي لن اتردد فيها، دعمت الاسماعيلي والاتحاد والمصري وأندية أخرى".
وواصل تركي: "رسالتي للجمهور المصري انني اتمنى كل التوفيق للكرة المصرية، وسعيد بنتائج مصر في إفريقيا".
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | تركي آل الشيخ يوجه رسالة للجماهير المصرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .