رياضة | تركي آل الشيخ يوجه رسالة للجماهير المصرية

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وجه تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رسالة للجماهير المصرية.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "أدعم كل الاندية المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام، كل الاندية المتواجدة تحت مظلة الاتحاد العربي".

وأضاف تركي آل الشيخ: "أي حاجة أقدر اقدمها لاي نادي عربي لن اتردد فيها، دعمت الاسماعيلي والاتحاد والمصري وأندية أخرى".

وواصل تركي: "رسالتي للجمهور المصري انني اتمنى كل التوفيق للكرة المصرية، وسعيد بنتائج مصر في إفريقيا".