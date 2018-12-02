رياضة | تركي آل الشيخ: رامون دياز بداية مشاكلي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: رامون دياز بداية مشاكلي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أنه يتمنى أن يتواجد ليوناردو خارديم على مقعد المدير الفني لفريق النصر السعودي.
وأضاف تركي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "اتحاد جدة دخل دوامة لن تنحل في يوم وليلة، لا يوجد اسوء من ذلك سيمر به النادي".
وواصل تركي: "أتمنى أن يكون خارديم مديرًا فنيًا لفريق النصر، متفائل بالكرة السعودية وتطورها بشكل عام".
وتابع تركي: "رامون دياز حاليًا لا يملك أي عروض ويرغب في العمل بالمنطقة العربية حسب ما أعلمه.. هذا المدرب هو سبب بداية مشاكي مع النادي الأهلي".
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