رياضة | علاء علي: تنازلت للرحيل عن الزمالك والغرور سبب وداعه البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء علي: تنازلت للرحيل عن الزمالك والغرور سبب وداعه البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علاء علي لاعب بتروجت أنه تنازل عن مستحقاته في الزمالك، من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال علاء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الأعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حسن شحاتة كان يعتمد على شيكابالا وأحمد حسن بشكل أساسي، لذلك لم أحصل على فرصة المشاركة بإستمرار، وفضلت الرحيل في يناير، من خلال إعارة للجونة لكن المفاوضات لم تكتمل".

وأكمل علاء علي: "لم أقدر على الاستمرار داخل الفريق في ظل عدم المشاركة، لكن الدوري توقف بسبب أحداث بورسعيد، فغادرت بعد نهاية الموسم وتنازلت عن مستحقاتي مقابل ذلك".

وأوضح أن الزمالك لم يعط مباراة الاتحاد السكندري ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال الاهمية اللازمة

وواصل علي: "الزمالك خسر أمام الاتحاد لأنه لم يعطي الأهمية للمباراة، معتمدا على نتيجة المباراة الأولي والتي انتهت بهدف نظيف للأبيض وخاض الإياب بغرور وكأنه ضامن الفوز، ولذلك خسر وخرج من البطولة".