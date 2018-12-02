رياضة | تركي آل الشيخ: أنا محب للأهلي ولست راضيا عن وضعه الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: أنا محب للأهلي ولست راضيا عن وضعه الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أنه كان ولا يزال محبًا للنادي الأهلي. وقال تركي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "امبارح والنهاردة وبكرة انا محب للنادي الأهلي بكل تأكيد". وأضاف تركي آل الشيخ: "الأهلي بالنسبة لي ناد عزيز وغالي وأتمنى له كل الخير والتوفيق.. أهتم بكل أموره واذا احتاج لأي مساعدة مثله مثل باقي الأندية العربية". وتابع تركي: "لست راضيًا عن الوضع الحالي بخسائر الأهلي للبطولات ولكنك تتحدث عن نادي عمره 111 عامًا ولديه بطولات تحتاج الأندية لـ 40 عام من تحقيق البطولات من أجل الوصول إليه".

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