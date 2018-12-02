رياضة | فضل يعلن إنهاء صفقة محمد محمود في شهر سبتمبر (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضل يعلن إنهاء صفقة محمد محمود في شهر سبتمبر (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على إبرام النادي الأحمر لأول صفقاته الشتوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة ٤ مواسم ونصفظ. ونشر فضل على حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صور توقيع اللاعب على عقود انضمامه للأهلي مع حسام غالي ونادر شوقي وكيل اللاعب، وكتب :"مخلصين شغلنا الحمد لله من شهر ٩ وتم التنفيذ اليوم.. والقادم أفضل".

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