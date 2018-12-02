رياضة | تركي آل الشيخ يكشف عن 5 صفقات لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يكشف عن 5 صفقات لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أن أكثر من 5 صفقات لنادي بيراميدز سيتم الإعلان عنها في وقت قريب. وأضاف تركي آل الشيخ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "سنعلن عن الصفقات القوية التي أبرمناها في يناير. هناك 3 او 4 لاعبين من مصر سنتعاقد معهم بجانب بعض من اللاعبين الأجانب".

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