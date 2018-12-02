رياضة | الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام لفريق الكرة بنادي الزمالك، على خروج الأبيض من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال على يد الاتحاد السكندري، بعد تفوق الاخضر بركلات الترجيح.

وقال منصور في تصريحات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : اعتذر للجماهير و مجلس الادارة بالنيابة عن الجهاز الفني واللاعبين عن نتيجة مباراة امس فهي نتيجة لم نكن نتمناها ولكنها كرة القدم فقد لعبنا ٦ مباريات خلال نوفمبر نجحنا في الفوز بخمسة مباريات والمباراة الوحيدة التي خسرها الفريق كانت بضربات الجزاء و كانت كفيلة بالخروج من البطولة العربية".

وأضاف : الموسم مازال طويل سوف نعالج الاخطاء للمنافسة على الدوري العام و كأس مصر و البطولة الكونفدرالية اللاعبون استوعبوا الدرس و سنقاتل كل مباراة لمواصلة الانتصارات لإسعاد الجماهير".

وتابع : بالنسبة لتصريحات البعض و الخاصة بحكام مباريات الزمالك فهي تصريحات غير مسئولة لا تستحق الرد والغرض منها تصدير المشاكل للزمالك و للجنة الحكام و المسئولين بإتحاد الكرة و هي حيلة قديمة عفى عليها الزمن".