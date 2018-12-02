رياضة | عاجل.. آل الشيخ يتحدث عن مدرب الأهلي المُحتمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. آل الشيخ يتحدث عن مدرب الأهلي المُحتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن فريق اتحاد جدة السعودي جاهز لمواجهة الأهلي بمباراة السوبر، ولكن حين يكون الأحمر جاهزًا.

وقال آل الشيخ فى تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد :" أجلنا مباراة السوبر المصري السعودي بسبب ظروف الأهلي، نحن جاهزين للمباراة، وننتظر جاهزية الأهلي".

وعن مفاوضات الاهلي مع رامون دياز قال الشيخ :" لأ اعلم شىء عن المفاوضات، أنا بعيد عن الأهلي، تحدث معي المدرب هو وابنه، ولكنه لم نتطرق لهذه النقطة".