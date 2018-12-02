لقطة طريفة لنيمار دا سيلفا يخدع فيها الحكم.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في لقطة طريفة برفقة الحكم المساعد، خلال مباراة باريس سان جيرمان وليفربول الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للقطة طريفة جدا بطلها النجم البرازيلي نيمار، وذلك خلال لقاء فريقه باريس سان جيرمان وضيفه ليفربول، ضمن دوري أبطال أوروبا، حيث ظهر نيمار وهو يخدع الحكم المساعد بمهاراته الفنية العالية “من دون قصد”، وذلك عند تنفيذه إحدى الضربات الركنية في لقطة طريفة جدا.

نيمار ساهم في الفوز الثمين الذي حققه باريس سان جيرمان على “الريدز”، في الجولة الخامسة لـ”التشامبونز لي”، بتسجيله الهدف الثاني له، وأصبح بذلك اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين اللاعبين البرازيليين.

نجم برشلونة السابق، البالغ من العمر 26 عاما، رفع رصيده إلى 31 هدفا، في دوري أبطال أوروبا، محطما بذلك الرقم القياسي من حيث تسجيل الأهداف في البطولة لمواطنه ريكاردو كاكا، النجم السابق لفريقي ميلان وريال مدريد، الذي أحرز 30 هدفا، ويليهما مواطنهما ريفالدو، النجم السابق لفريقي برشلونة وميلان، برصيد 27 هدفا.