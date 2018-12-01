رياضة | الترسانة يدرس إقامة إتفاقية تعاون مع نادي " دان باس" الهولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يدرس إقامة إتفاقية تعاون مع نادي " دان باس" الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادى الترسانة الرياضى برئاسة طارق سعيد إقامة إتفاقية تعاون مع نادى "إف سى دان باس" الهولندى لإكتساب الخبرات على صعيد والاجهزة الفنية واللاعبين . وقد صرح " صلاح عبدالفتاح" أمين الصندوق بالنادى بأن تلك الفكرة ستفيد الترسانة بشكل كبير، مشيراً أن إتفاقيه التعاون ستكون عبارة عن إقامة معسكرات للفريق فى هولندا، بجانب إقامة مباريات ودية، بالاضافه إلى عقد دورات تدريبيه للاجهزة الفنية.

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