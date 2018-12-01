رياضة | 5 مباريات محلية و2 إفريقية تنتظر الأهلي في شهر "ديسمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مباريات محلية و2 إفريقية تنتظر الأهلي في شهر "ديسمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر الفريق الكروي بالنادي الأهلي عدة مواجهات ساخنة في مختلف البطولات خلال شهر "ديسمبر" الجاري، بدأت اليوم بمواجهة صعبة ضد بتروجيت في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للدوري المصري، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز المواجهات المنتظرة للأهلي خلال شهر "ديسمبر":

- الأربعاء 5 ديسمبر .. الأهلي × الجونة (7 مساءًا)

- الأحد 9 ديسمبر .. الأهلي × طلائع الجيش (7 مساءًا)

- أحد أيام 14،15،16 ديسمبر .. الأهلي × الفائز (الجمعية الرياضية بطل جيبوتى × جيما أبا جيفار الإثيوبي)

- الاثنين 17 ديسمبر .. الأهلي × النجوم (7 مساءًا)

- أحد أيام 21، 22، 23 ديسمبر..الأهلي × الفائز (الجمعية الرياضية بطل جيبوتى × جيما أبا جيفار الإثيوبي)

- الأربعاء 26 ديسمبر .. الأهلي × الداخلية (7:30 مساءًا)

- الأحد 30 ديسمبر .. الأهلي × إنبي (7 مساءًا)