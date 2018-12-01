الان تتابع عاجل .. إقالة مدرب الهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات قررت إدارة نادي الهلال إقالة المدرب فرانسيسكو بيريتو ومساعده إدواردو بلادا. ويقود بيريتو تدريب فريق الهلال تحت 17 عامًا، كما تم تكليف مدرب الفريق تحت 15 سنة الاسباني كارلوس ايناريجوس بتدريب الفريق.

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