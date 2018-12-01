شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف «سيد قراره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب الشديد، داخل الكاميرون، بعد قرار الاتحاد الأفريقى «كاف»، الذى أصدره أمس الأول، بسحب ملف تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019، وفتح ترشيح أوراق الدولة البديلة التى تريد تنظيم البطولة فى صيف العام المقبل.

ولكن التزم المسؤولون بحالة من الصمت المرتقب، بعد أن إعلان الاتحاد الأفريقى أن الكاميرون ستكون من إحدى الدول المرشحة بقوة لملف تنظيم بطولة الأمم الأفريقية النسخة بعد المقبل، حتى يكون المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية قد تم حلها.

وأصدر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «CAF»، بيانا، أمس، جاء كالتالى، لتوضيح الإجراءات الهامة التى تم اتخاذها خلال الاجتماع غير العادى للجنة التنفيذية فى أكرا، غانا يوم 30 نوفمبر 2018، ومن بين الموضوعات الهامة التى تمت مناقشتها تنظيم النسخة المقبلة من بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى كان مقرراً إقامتها بالكاميرون. عقب مناقشة طويلة، وبعد تلقى تحديثات مفصلة من عدد من زيارات التفتيش عبر ما يقارب 18 شهراً، لاحظ «CAF» أن العديد من شروط الامتثال لم يتم الوفاء بها.

أضاف البيان: بعد الاستماع لممثلين عن السلطات الحكومية والرياضية فى الكاميرون، ومتابعة التقدم الأخير بخصوص الاستعدادات، لاحظ «CAF» فجوة بين متطلبات استضافة كأس الأمم الأفريقية والحقائق على أرض الواقع، بالإضافة لذلك، وبعد الاستماع لما توصل إليه فريق «CAF» لمراقبة الأمن خلال زياراته الأخيرة للكاميرون، توصل «CAF» إلى أن كأس الأمم الأفريقية لا يمكن تعريضها لأى أمور يمكنها أن تؤثر على نجاح البطولة الأهم والأكثر قيمة بين البطولات الأفريقية.

تابع: بعدما تم اعتبار أن تأجيل بسيط للبطولة يعتبر مستحيلاً بسبب ارتباطات «CAF» التعاقدية، ولأهمية الحفاظ على روزنامة المسابقات، قررت لجنة CAF التنفيذية أن النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لا يمكن إقامتها بالكاميرون. وأكد البيان: أن القرار سحب الملف غير القابل للطعن يعنى أن «CAF» سيبدأ الآن مطالبة مفتوحة وعاجلة لعروض استضافة جديدة لضمان إقامة كأس الأمم الأفريقية 2019 الصيف المقبل.

بينما يضمن «CAF» أن المضيف الجديد سيتحدد قبل 31 ديسمبر 2018، وأنه سيتواصل بشكل مفتوح وشفاف فى هذه العملية والقرار الذى يتبعها.

ويؤكد CAF أن الكاميرون تبقى مرشحاً جدياً لتنظيم النسخ المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، مشيداً بقيام الكاميرون بتوفير موارد كبيرة وعمت بلا كلل لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019. ويؤكد «CAF» أيضاً، وبشكل لا لبس فيه، التزامه الكبير بالعمل عن قرب مع سلطات الكاميرون الحكومية للوصول لاتفاق مشترك حول إطار العمل والجدول الزمنى الجديد لكأس الأمم الأفريقية فى حالة موافقتها على استضافة نسخة مستقبلية.