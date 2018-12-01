شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل عجزه فى المواجهات المصرية خارج النطاق المحلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع فريق نادى الزمالك منافسات كأس زايد للأندية أبطال العرب موسم 2018- 2019، من دور الـ 16 على يد مواطنه الاتحاد السكندرى، بركلات الترجيح، بعدما عادل زعيم الثغر الكفة بالفوز فى لقاء الإياب بالقاهرة.

وواصل الزمالك نتائجه المخيبة أمام مواطنيه بالمسابقات القارية والإقليمية، عقب السقوط العربى على يد الفريق السكندرى، فى مفاجأة غير متوقعة لأنصار الكرة المصرية.

الزمالك خاض 12 مباراة خلال تاريخه الكروى أمام الأندية المصرية خارج نطاق المسابقات المحلية، سواء على المستوى العربى أو الأفريقى، ولم تكن نتائج الفريق الأبيض على ما يرام خلال المواجهات الإثنى عشر، فخلال 9 مواجهات أمام الأهلى ببطولات الأندية الأفريقية خسر فى 5 منها، وتعادل فى 3، بينما تفوق فى مرة وحيدة عام 1994 محققاً لقب السوبر القارى بهدف شهير لأيمن منصور فى جوهانسبرج، بينما خسر مواجهتيه أمام الأحمر بنصف نهائى دورى الأبطال 2005، وخسر فى لقاء وتعادل فى آخر فى القمة الأفريقية بمرحلة المجموعات للمسابقة نسخة 2008، وتكرر السيناريو فى نسختى 2012 و2013 بالخسارة فى لقاء والتعادل فى آخر.

كما خاض الزمالك سوبر أفريقى جديدا كان أمام المقاولون العرب فى نسخة 1997 بملعب القاهرة، وتمكن الفارس الأبيض من حسم اللقب بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل، ليكون الزمالك «تخصص» سوبر أفريقى خلال مواجهته بالأندية المصرية.

وأخيراً خسر الزمالك الرهان أمام الاتحاد السكندرى، فى لقاء الزعامة العربية بنكهة مصرية خالصة، بعدما رد زعيم الثغر الاعتبار والهزيمة فى ملعبه بالفوز فى بتروسبورت، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لأصحاب الرداء الأخضر وتكمل مسلسل عجز الفارس الأبيض أمام الأندية المحلية بالمسابقات الأفريقية والعربية.