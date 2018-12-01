شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد قاهر القطبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطاح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بنظيره الزمالك من دور الستة عشر لمنافسات كأس زايد للأندية أبطال العرب موسم 2018-2019، بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما تمكن زعيم الثغر من معادلة الكفة وإنهاء لقاء العودة ببتروسبورت بالقاهرة متفوقاً بهدف نظيف، وهى النتيجة ذاتها التى خسر بها لقاء الذهاب بملعبه ببرج العرب بالإسكندرية.

وفى موسم استثنائى للقلعة الخضراء تمكن فريق الكرة بالنادى من إلحاق الهزيمة بالقطبين الكبيرين الأهلى والزمالك، فحقق الاتحاد الفوز على الأهلى بنتيجة (4/3) بملعب السلام بالقاهرة، بمنافسات الدور الأول للدورى فى موسمه الجارى، وعاد ليقهر القطب الثانى بالفوز على الزمالك والإطاحة به خارج السباق العربى.

وعلى مدار الألفية الثالثة سبق الاتحاد العديد من الأندية المحلية التى نجحت فى تحقيق الانتصار على القطبين فى موسم واحد، حيث نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

فريق نادى الإسماعيلى تمكن من الفوز على الزمالك «رايح جاى» بمنافسات الدورى الممتاز موسم 2008-2009، بنتيجتى (1/0) و(3/1)، كما تمكن خلال الموسم نفسه من إلحاق الهزيمة بالأهلى وسط أنصاره بالقاهرة فى لقاء الدور الثانى للمسابقة.

المقاولون العرب يفجر مفاجأة مدوية وهو يلعب بدورى الدرجة الثانية ويحقق لقب كأس مصر موسم 2004 على حساب الأهلى بهدفين مقابل هدف فى سيناريو مجنون، ثم يدك حصون الزمالك برباعية ويحقق السوبر المحلى.

مصر للمقاصة استطاع قهر القطبين والتلاعب بالأحمر والأبيض بمنافسات الدورى الممتاز فى الموسم الماضى 2017-2018، حيث فاز على أبناء ميت عقبة ذهاباً وإياباً بينما فاز على الأهلى فى لقاء الدور الأول، لينضم إلى قائمة قاهرى الكبيرين.

غزل المحلة المُلقب بزعيم الفلاحين، والذى يغيب عن دورى الأضواء والشهرة منذ عدة مواسم، تمكن من كسر أنف القطبين خلال منافسات دورى 2009-2010، حيث تفوق على الزمالك بهدف نظيف بالقاهرة وهزم الأهلى بثنائية فى المحلة.

يأتى الدور على فريق نادى إنبى فى موسم 2014-2015، فيحقق الفريق البترولى الانتصار بثنائية على الزمالك بالقاهرة فى الدور الأول للدورى، ثم يصعق الأهلى بهدف نظيف بملعب المقاولون العرب.

حرس الحدود استطاع الفوز على الزمالك فى مباراتى الدور الأول والثانى لدورى 2008-2009، وحصد 6 نقاط على حساب الفارس الأبيض، ثم أطاح بالمارد الأحمر فريق الأهلى من ثمن نهائى كأس مصر للموسم نفسه.

وأخيراً ينجح الاتحاد فى الفوز على القطبين فى موسم واحد لينضم لقائمة قاهرى القطبين بالكرة المصرية.