شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يؤكد على أهمية الفوز على بتروجيت .. وتجديد «مؤمن» خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفوز على بتروجت بهدف نظيف مساء السبت باستاد السويس الجديد كان مهماً للغاية لتصحيح المسار في أول المباريات المؤجلة ببطولة الدوري.

وقال «عبدالحفيظ» في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون سبورت» إن الأهلي حقق مكاسب بالجملة سواء بحصد النقاط الثلاث وعودة المصابين مرة آخرى بدليل استعادة عمرو السولية لاعب الوسط، موضحاً أن اللاعبين قادرين على تصحيح المسار.

وتابع: «لدينا عمل فنى وعمل خارج الملعب، لدينا وضع مقبول، ومع نهاية شهر ديسمبر اتمنى نصل لعدد من النقاط جيد، من أجل الدخول في الدور الثاني بشكل أفضل ومتساوي مع المنافس».

وأكد «عبدالحفيظ» أن مؤمن زكريا مهاجم الأهلي لاعب مهم وسيجدد عقده خلال ساعات مع الفريق موضحًا أنه يثق في مؤمن تماماً وسيكون له دور في المرحلة القادمة.