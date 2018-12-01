بوندسليغا: دورتموند يعزز صدارته وبايرن يعزز موقع مدربه

تمكن دورتموند من تعزيز صدارته للدوري الألماني بفوز واضح على فرايبورغ بهدفين نظيفين، فيما خطا بايرن ميونيخ خطوة كبيرة صوب الخروج من أزمته وفاز على بريمن في عقر داره، ليعزز موقع مدربه كوفاتش.دروتموند يبقى وحيدا في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وبفارق تسع نقاط عن مطارده بايرن ميونيخ الذي يحتل المركز الثالث مؤقتا بعد أن فاز اليوم السبت (الأول من ديسمبر/ كانون الأول) في إطار منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري على بريمن بهدفين مقابل هدف، فيما فاز دورتموند على ضيفه فرايبورغ بهدفين نظيفين.

سجل هدف دورتموند الأول قائد الفريق ماركو رويس في الدقيقة الأربعين من ضربة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني لدورتموند بتوقيع الإسباني باكو الأكسير في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. ولم ينجح فاريبورغ رغم هجماته الخطيرة والمتواصلة من التسجيل. دورتموند رفع رصيده إلى 33 نقطة ليكون وحديا في الصدارة بانتظار أقرب المطاردين، حاليا مونشينغلادباخ الذي يلعب غدا الأحد في لايبزيغ، كما سيواجه غدا فرانكفورت شالكه.

وفي بريمن تقدم سيرغي كنابري بهدف لبايرن في الدقيقة 20 ثم رد فيردر بريمن بهدف التعادل عن طريق يويا اوساكو في الدقيقة 33. وتألق كنابري بشكل لافت وسجل الهدف الثاني له وللنادي البافاري في الدقيقة 50. وأنهى بريمن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نيكلاس مويساندير في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وواصل بايرن بذلك تصحيح مساره تحت قيادة مدربه نيكو كوفاتش بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي عقب فوزه يوم الثلاثاء الماضي على بنفيكا البرتغالي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في دوري أبطال أوروبا. وحقق بايرن فوزه السابع هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم. وبهذا الفوز يكون المدرب كوفاتش قد ضمن بقاءه في منصبه حاليا.

كما تمكن شتوتغارت من مغادرة قاع الدوري بعد فوز مستحق على أوغسبورغ بهدف يتيم ليحتل مؤقتا المركز الخامس عشر المتاخم لمنطقة الهبوط في الجدول. فيما انزلق هانوفر إلى المركز قبل الأخير في الجدول بعد خسارته أمام هيرتا برلين بهدفين مقابل لا شيء. أما قاع الدوري فبات محتلا من قبل دوسلدورف الذي خسر مباراته أمام ماينز مساء أمس الجمعة بهدف مقابل لا شيء. يشار إلى أن دوسلدورف حقق في مباراته الماضية أمام بطل الدوري المخضرم بايرن ميونيخ تعادلا ثمينا بطعم الفوز بثلاثة أهداف.

وعلى ملعب شتوتغارت، سجل أناستاسيوس دونيس هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 39. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 11 نقطة ليغادر المركز الأخير ويتقدم إلى المركز الخامس عشر بفارق نقطتين خلف أوغسبورغ صاحب المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب أود ارينا اقتنص هيرتا برلين فوزا ثمينا من مضيفه هانوفر بهدفين دون رد. وتقدم جوردان تورونارايجا بهدف لبرلين في الدقيقة 44 ثم أضاف فيداد ايبسيفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 73. ورفع هيرتا برلين رصيده إلى عشرين نقطة في المركز السابع وظل هانوفر في المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)



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