شكرا لقرائتكم توتي = عضو قاعة مشاهير روما.. 786 مباراة و25 موسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلطت صفحة دوري أبطال أوروبا الضوء علي الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي نجم روما الإيطالي والذي أفني حياته الكروية داخل قلعة الذهاب وصنع مجداً كبير في نادي العاصمة الإيطالية. وأكدت صفة دوري الأبطال أن توتي أحد أعضاء قاعة المشاهير في روما لما صنعه من تاريخ كبير وحافل مع ذئاب روما. وحسب صفحة دوري الأبطال الرسمية فإن فرانشسيكو توتي شارك في 786 مباراة بقميص روما وسجل 307 هدفا في مشواره الكروي ولعب 25 موسم مع فريق روما قبل اعتزاله الكرة من الباب الكبير.

فرانشيسكو توتي

فرانشيسكو توتي

فرانشيسكو توتي

فرانشيسكو توتي

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