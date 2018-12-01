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شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يكتفى بالتعادل أمام ساوثهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابى 2-2 أمام مضيفه ساوثهامبتون، فى الشوط الأول من المواجهة التى تقام على ملعب "سانت ميريز"، فى الجولة الـ14 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
تقدم أولا ساوثهامبتون بهدفين احرزهما أرمسترونج وسيدريك سواريس فى الدقيقتين 13 و20، وقلص البلجيكى روميلو لوكاكو الفارق لليونايتد فى الدقيقة 33، وهو الهدف الخامس للاعب فى المسابقة، والأول له منذ 15 سبتمبر الماضى.
وفى الدقيقة 39 ينجح الإسبانى أندرى هيريرا فى إدراك هدف التعادل لليونايتد، وهو الهدف الأول له فى البريميرليج منذ أبريل 2017.
وبذلك يحتل اليونايتد المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 22 نقطة، بينما ساوثهامبتون فى المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.
راشفورد يمر بالكرة
هيريرا يتلقى التهنئة
هيريرا وماتيتش
هدف التعادل لليونايتد
هيريرا يسجل التعادل
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