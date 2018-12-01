شكرا لقرائتكم غيابات بالجملة فى قائمة برشلونة لمواجهة فياريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة عن القائمة التى سيخوض بها المواجهة الهامة أمام فياريال، والمقرر لها فى الخامسة والربع مساء غدا الأحدعلى ملعب "كامب"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدورى الإسبانى.

واستدعى فالفيردى 18 لاعبا لخوض المواجهة، ليس من بينهم،الحارس يابر سيليسين، لويس سواريز، سيرجى روبرتو، رافينيا الكانتارا، الفرنسى صامويل أومتيتى والبلجيكى توماس فيرمايلن للإصابة.

ويحتل البارسا وصافة الليجا برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إشبيليه المتصدر.

وضمت قائمة برشلونة للقاء فياريال كل من:

حراسة المرمى: تير شتيجن - اينياكى بينيا

الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - جوردى البا - شاومى - ميراندا

الوسط: بوسكيتس - فيدال - راكيتيتش - كوتينيو - دينيس سواريز - الينيا

الهجوم: ميسى - ديمبلى - مالكوم - منير الحدادى

قائمة برشلونة