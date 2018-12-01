شكرا لقرائتكم رونالدو يعادل رقما غائبا فى يوفنتوس منذ 60 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، رقما مميزا فى انتصار فريقه يوفنتوس على مضيفه فيورينتينا بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "أرتيميو فرانكى" بالجولة الـ14 من الدورى الإيطالى.

وبات رونالدو ثانى لاعب فى تاريخ يوفنتوس يسجل 10 اهداف بأول 14 جوله له بالدورى الايطالى، الأول هو جون تشارلز فى موسم 1957/58.

والهدف الذى سجله رونالدو فى الدقيقة 79 من ركلة جزاء فى لقاء اليوم،هو العاشر له فى المسابقة ليشارك البولندى كريستوف بياتيك مهاجم جنوى صدارة هدافى الكالتشيو.



جون تشارلز