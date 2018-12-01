شكرا لقرائتكم عامر حسين : منحت تعليمات بإلغاء المباراة حال تأخر انطلاقها أكثر من 20 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه منح تعليمات لمراقب المباراة بإلغاء المباراة فى حالة تأخر انطلاقها أكثر من 20 دقيقة، بعد أزمة الزى بين الفريقين وتمسك كل فريق بارتداء قميصه الأصلى.

قال حسين " أن مسئولى بتروجت تمسكوا بأن يغير الأهلى زيه ليرتدى الطاقم الإحتياطى، وفقا للائحة بأن يرتدى بتروجت صاحب الأرض طاقمه الأصلى وأن يظهر الفريق الضيف بزيه الثانى الاحتياطى.. وبعدما تمسك بتروجت بطلبه، أخطر مراقب المباراة مسئولى الفريق البترولى بأن اللائحة تنص على أنه فى حالة وجود لونين مختلفين فى الزى الأصلى والاحتياطى للفريق صاحب الأرض وتعارضهما مع الفريق الضيف، فيجب أن يكون للفريق صاحب الأرض زيا ثالثا وهو اللون "الفسفورى"، خاصة وأن ألوان قميص بتروجت تجمع بين الأزرق والاحمر وهى نفس ألوان قميص الأهلى سواء الأصلى أو الاحتياطى.

وتابع أنه بعد تفاقم الأزمة وتمسك كل طرف بإرتداء زيه الأصلى، تدخل الحكم محمود البنا وأكد أنه لا يمانع إقامة اللقاء بألوان الفريقين الأصلية، ليتم تدارك الموقف وانطلاق اللقاء قبل أن يتم إلغائها.