شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة الأهلى وبتروجت فى 7 دقائق والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

الأهلي حقق فوزاً صعباً على بتروجت بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد السويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل أحمد الشيخ هدف الاهلي في الدقيقة الثامنة

واستعاد الاهلي ذاكرة الانتصارات بعد سلسلة من الخسائر المحلية والأفريقية والعربية حيث خسر بطولة أفريقيا أمام الترجي ثم خرج من البطولة العربية أمام الوصل قبل أن يخسر من المقاولون العرب في الدوري.

ولم يفز الاهلي في بطولة الدوري منذ 99 يوماً حيث كان أخر فوز قد حققه الأهلي في الدوري أمام حرس الحدود يوم 24 أغسطس الماضي.

ورفع الاهلي رصيده إلى 14 نقطة ويصعد للمركز السادس عشر وله 8 مباريات مؤجلة ، فيما يتجمّد رصيد بتروجت عند 15 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر.

وضم تشكيل الاهلي ، كلاً من: شريف إكرامي ، ايمن اشرف ، سعد سمير ، احمد علاء ، كريم نيدفيد ، حسام عاشور ، هشام محمد ، أحمد الشيخ ، ناصر ماهر ، وليد سليمان ووليد آزارو.

فيما ضم تشكيل بتروجت ، كلاً من : علي فرج ، محمد رضا ، أحمد جمال ، أحمد لالا، أحمد عبد العال ، أحمد عبد الرسول ، محمد فييرا ، إبراهيم القاضي ، أحمد السباعي، أحمد العجوز ومحمود صلاح.

الشوط الاول

بداية نشطة من جانب بتروجت الذى ضغط وكاد يُهدد مرمى شريف إكرامي لكن كريم نيديفد أنقذ الموقف، بعدها عاد الاهلي للمباراة ونشط بشكل واضح ونجح أحمد الشيخ في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثامنة بعدما إستغل "دربكة" لدفاع بتروجت وسجل هدف أهلاوي.

أزدادت المباراة سخونة وكاد ناصر ماهر يُسجل هدف ثاني للأهلي بعدما أرتدت كرة خطرة له في الدقيقة 18 لكن على فرج حارس الفريق البترولي أنقذ الموقف ببراعة.

واصل بتروجت ضغطه المتواصل على الاهلي وألغى محمود البنا حمم المباراة هدف لبتروجت سجله فييرا في الدقيقة 28 بداعي التسلل.

هدأ أداء الفريقين وشارك محمد سالم بدلاً من فييرا بسبب إصابة الأخير وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الاول نشاط من الفريقين وتعرض حسام عاشور لإصابة قوية في الكاحل قبل أن يسقط شريف إكرامي للإصابة وتلقي العلاج في الملعب قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة وشارك عمرو السولية بدلاً من عاشور وانتهى الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

إنطلق الشوط الثاني بنشاط من جانب بتروجت قبل أن يستحوذ الاهلي على منطقة وسط الملعب ونال أحمد مصطفى لالا بطاقة صفراء للخشونة مع أحمد الشيخ.

قلّت الخطورة على مرمى الفريقين قبل أن يُهدر ناصر ماهر فرصة خطرة للأهلي بعدما راوغ مدافعي بتروجت وسدد كرة قوية لكن على فرج تصدى لها ، ونال عمرو السولية بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي بتروجت.

وشارك أحمد عبد الرحمن بدلاً من أحمد مصطفى لالا في الفريق البترولي ولعب أيمن أشرف جملة رائعة مع وليد آزارو لكن الاول سددها بعيداً عن الشباك وشارك إسلام محارب بدلاً من ناصر ماهر.

تصدى شريف إكرامي لضربة حرة مباشرة خطرة وواصل الفريق البترولي سيطرته على منطقة وسط الملعب.

وشارك باسم علي بدلاً من أحمد الشيخ في الدقيقة 81 ، وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة نشاط من بتروجت الذى ضغط بكل خطوطه لإدراك التعادل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الاهلي بهدف نظيف.