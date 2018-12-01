شكرا لقرائتكم خبر عن باسم أمين يحتل المركز 35 عالميا فى التصنيف الدولي للشطرنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل باسم أمين المركز الـ 35 عالميا فى التصنيف الدولي للشطرنج لشهر ديسمبر كأعلى تصنيف لأي لاعب مصري وعربي وإفريقي في تاريخ اللعبة.

باسم أمين يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد حرص فى شهر أكتوبر الماضى على تكريم منتخب مصر للشطرنج الفائز بذهبية أولمبياد جورجيا للمجموعة التصنيفية (ب) فى مبادرة طيبة منه وتأكيدا على الإهتمام بالرياضات الفردية بصفة عامة.

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