شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 1 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 1 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها غلق صفحة البطولة العربية للأندية وبداية الاستعدادات لمواجهة المصرى.
مران الزمالك.. جروس يغلق صفحة توديع البطولة العربية.. وغياب دونجا
أدى لاعبو نادى الزمالك الذين شاركوا فى مباراة الاتحاد السكندرى، فى إياب دور الستة عشر للبطولة العربية، تدريبات استشفائية خلال مران الفريق اليوم وكان الزمالك خسر أمام الفريق السكندرى بركلات الترجيح، وودع الأبيض البطولة وفضل الجهاز الفنى لنادى الزمالك أداء اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية حتى لا يتعرضون للإجهاد، فى حين أدى باقى اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف السويسرى جروس المدير الفنى وجهازه المعاون فيما عقد كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، اجتماعا مع اللاعبين وتحدث خلاله عن بعض الأمور الخاصة بلقاء الاتحاد بالبطولة العربية، مطالبا إياهم بغلق هذه الصفحه تماما والتركيز فى القادم ولا شىء غير ذلك.
وتغيب محمود عبد العاطى دونجا، لاعب وسط نادى الزمالك، عن تدريب الفريق اليوم بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس، بسبب ظروف خاصة به.
الزمالك يؤهل "الونش" قبل راحة الغد استعداداً للمصرى
واصل محمود حمدى الونش، مدافع نادى الزمالك، اليوم، خوض البرنامج التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الطبى للفريق للتعافي من الإصابة التى يعانى منها فى الفترة الأخيرة وأدت إلى غيابه عن مباريات الفريق الأبيض، حيث يخوض الونش تدريبات علاجية وتأهيلية بجمانيزيوم النادى للتعافى من إصابته التى تعرض لها سابقا مع المنتخب، حيث يرغب الجهاز الفنى فى الاستعانة باللاعب فى الفترة المقبلة.
خسارة نادى الزمالك ضد الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية أدت إلى دراسة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، إجراء بعض التغييرات فى التشكيلة البيضاء أمام المصرى، فى المباراة التى ستقام الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 بالدورى الممتاز، ويأتى إبراهيم حسن صانع ألعاب الزمالك على رأس المهددين بالخروج من التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض، بينما فى خط الدفاع سيعود محمد عبد السلام لقيادة الدفاع بجوار محمود علاء، خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمحمود الونش الذى مازال مصابا ويخضع لبرنامج تأهيلى.
ويأتى إبراهيم حسن صانع ألعاب نادى الزمالك على رأس المهددين بالخروج من التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض، بينما فى خط الدفاع سيعود محمد عبد السلام لقيادة الدفاع بجوار محمود علاء، خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمحمود الونش الذى مازال مصابا ويخضع لبرنامج تأهيلى.
مؤتمر صحفى للزمالك على هامش النظر فى دعوى حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية
كشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك، عن عقد مؤتمرا صحفيا غدا الأحد فى تمام التاسعة والنصف صباحا بمجلس الدولة بالدقي على هامش نظردعوى حل مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية .
وتابع الموقع الرسمى لنادى الزمالك فى بيانه الصحفى:"إن المؤتمر الصحفى يأتى على هامش الحكم المنتظر فى القضية المرفوعة من مجلس إدارة القلعة البيضاء لحل مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية غدا".
شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 1 / 12 / 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .