اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 1 / 12 / 2018

خسارة نادى الزمالك ضد الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية أدت إلى دراسة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، إجراء بعض التغييرات فى التشكيلة البيضاء أمام المصرى، فى المباراة التى ستقام الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 بالدورى الممتاز، ويأتى إبراهيم حسن صانع ألعاب الزمالك على رأس المهددين بالخروج من التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض، بينما فى خط الدفاع سيعود محمد عبد السلام لقيادة الدفاع بجوار محمود علاء، خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمحمود الونش الذى مازال مصابا ويخضع لبرنامج تأهيلى.

ويأتى إبراهيم حسن صانع ألعاب نادى الزمالك على رأس المهددين بالخروج من التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض، بينما فى خط الدفاع سيعود محمد عبد السلام لقيادة الدفاع بجوار محمود علاء، خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمحمود الونش الذى مازال مصابا ويخضع لبرنامج تأهيلى.