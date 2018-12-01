شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن تصعيد العقوبات ضد الحضري والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

تخلف عصام الحضرى حارس مرمى فريق الكرة بالنادى الاسماعيلى عن حضور جلسة التحقيق الأولى التى كان من المقرر أن تقام ظهر اليوم مع الادارة القانونية للنادى الاسماعيلى ، طبقآ للوائح النادى القانونية فقد تم تحديد جلسة تحقيق بعد أسبوع من اليوم وتحديدآ يوم السبت القادم الموافق 8 ديسمبر الجارى وتم اخطار اللاعب بميعادها بخطاب مسجل بعلم الوصول .

كان الحارس قد غاب عن السفر مع الفريق فى مستهل مشواره فى بطولة دورى الأبطال الافريقى ” بدون إذن ” ليقرر مجلس الادارة إحالته للتحقيق لمعرفة أسباب غيابه .

الحارس امتنع أيضا عن الانتظام في تدريبات المستبعدين وتم توقيع العقوبة عليه طبقا للائحة، ويتم إخطار اتحاد الكرة بصفة يومية عن هذا الغياب.

وفى حالة غياب اللاعب عن جلسة التحقيق المقبلة سيتم اعداد تقرير من قبل الادارة القانونية للنادى ورفعه لرئيس النادى والمشرف العام على الكرة المهندس ابراهيم عثمان لإتخاذ العقوبة المناسبة.