شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تسديدة مقصية من أحمد علاء على مرمى بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد أحمد علاء مدافع الأهلى، كرة بضربة مقصية من على حدود منطقة جزاء بتروجت، مرت بسلام على الفريق البترولى فى الدقيقة 50 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد السويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتقدم الأهلى على بتروجت بهدف فى الدقيقة 8 من عمر اللقاء، عن طريق أحمد الشيخ.

ويضم تشكيل الأهلة كلاً من: شريف إكرامي ، ايمن اشرف ، سعد سمير ، احمد علاء ، كريم نيدفيد ، حسام عاشور ، هشام محمد ، أحمد الشيخ ، ناصر ماهر ،وليد سليمان ووليد آزارو.

ويضم تشكيل بتروجت كلاً من: علي فرج ، محمد رضا ، أحمد جمال ، أحمد لالا، أحمد عبد العال ، أحمد عبد الرسول ، محمد فييرا ، إبراهيم القاضي ، أحمد السباعي، أحمد العجوز ومحمود صلاح

الأهلي يدخل مباراة اليوم فى المركز الأخير مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعدما لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وله 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة، فيما يدخل بتروجت المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.