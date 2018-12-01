شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الفيشاوى: واثق فى قدرة الأهلى على النجاة والمنافسة على الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان فاروق الفيشاوى، إن علاقته بالنادى الأهلى انطلاقت منذ الطفولة، موضحًا أن القلعة الحمراء كيان كبير ومؤسسة تربوية ورياضية تمتاز بعراقتها وتقاليدها المخلدة.

قال الفيشاوى فى تصريحات لقناة "ON Sport": "الأهلى كبير وسيظل كبيرًا، وأناشد جميع الأهلاوية الابتعاد عن المهاترات التى تحدث حاليًا، واثق فى قدرة الفريق على العودة سريعًا وتخطى كبوته، فكما قال الراحل صالح سليم (الأهلى فوق الجميع) وسيظل فوق الجميع".

تابع الفنان فاروق الفيشاوى: "الأهلى يمتلك لاعبين على أعلى مستوى لكنه يحتاج لمدرب يستطيع توظيفهم بطريقة صحيحة.. وسيظل الأهلى معلق لحين خوض الأحمر جميع مؤجلاته، حينها نستطيع التنبؤ بمن سيتوج بالبطولة، لكننى واثق فى قدرة الأهلى على العودة والمنافسة".

وحرص الفيشاوى ومعه زملائه الفنانين عماد محرم، كمال أبوراية وعماد رشاد على التواجد فى مدرجات ملعب السويس، لتدعيم الاهلى فى مباراته اليوم أمام بتروجت والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون والمؤجلة من الأسبوع التاسع.