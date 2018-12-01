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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 12 / 2018

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم السبت 1 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يستعيد الانتصارات بعد 99 يوماً ويهزم بتروجت بهدف الشيخ

الأهلي يستعيد الانتصارات بعد 99 يوماً ويهزم بتروجت بهدف الشيخ

 

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