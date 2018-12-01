شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يستعيد الانتصارات بعد 99 يوماً ويهزم بتروجت بهدف الشيخ الأهلي يستعيد الانتصارات بعد 99 يوماً ويهزم بتروجت بهدف الشيخ سيد عبد الحفيظ: لماذا يدير مواجهات الزمالك حكام بعينها؟ والأهلى لم يفتعل أزمة التشخيص المبدئي يُثبت إصابة حسام عاشور بجذع فى الكاحل مؤتمر صحفى للزمالك على هامش النظر فى دعوى حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اتحاد الكرة يطلب ردا من الشناوى على شكوى الـ"8 مليون جنيه" الأمن يوافق على إقامة مباراة المصرى فى دور الـ32 بالكونفدرالية باستاد بورسعيد أشرف صبحى يوجه بسرعة الانتهاء من الملاعب الجارى تطويرها فى 185مركز شباب أشرف صبحي يتفقد إستاد المنيا ويوجه بسرعة الانتهاء من تطويره فييرا يبلغ إدارة الإسماعيلى بموعد الرحيل حسنى عبد ربه يوضح حقيقة هروبه من مواجهة الإنتاج فى بيان رسمى

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