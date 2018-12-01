رياضة | عطوة: تعاهدنا على تحقيق الفوز بعد الهزيمة الماضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عطوة: تعاهدنا على تحقيق الفوز بعد الهزيمة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عطوة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه أمام الباطن 3 / 1 اليوم السبت في الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال عطوة في تصريحات عقب نهاية المباراة :"تعاهدنا على تحقيق الفوز بعد الهزيمة الماضية، وحققنا ثلاث نقاط هامة للغاية".

وأضاف :"خطوطنا كانت متقاربة وهذا يرجع للمهارات الفردية لدى اللاعبين وأيضا لتدريبات المدرب كما أنه حفظنا نقاط ضعف وقوة الباطن".

وأشار عطوة إلى أنه تأكد بأنه لن يطرد من المباراة بعد عودة الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد وقال :"أنا لم ألمس لاعب الباطن وتعجبت لحصولي على البطاقة الحمراء ولكني كنت متأكدا من أن التقنية الجديدة ستنصفني".

من جانبه قال محمد العمري، إن الفوز على الباطن بـ6 نقاط خاصة وأننا متقاربين في جدول الترتيب.

وأضاف :"أوقفنا الباطن على أرضه والقادم أفضل بإذن الله".

وأكد :"لكل مباراة ظروفها ونجحنا في اللعب على إمكانياتنا وأغلقنا خطوطنا بشكل مميز، ولن نتوقف عند هذا المستوى".

واختتم العمري حديثه قائلا :"الحظ لا يحالفنا في بعض المباريات ولكن نعد الجماهير بمزيد من النتائج الإيجابية".