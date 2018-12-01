رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر الان كورة ستار | ماتش لايف | رابط يلا شوت جوال hd يوتيوب بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر الان كورة ستار | ماتش لايف | رابط يلا شوت جوال hd يوتيوب بدون تقطيع مشاهدة الريال وفالنسيا لايف Yallashoot مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا مساء السبت في الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة بي إن سبورت hd 3 بنقل المباراة حصرياً ومباشرة بتعليق حفيظ دراجي، وذلك في المباراة التي يدير أحداثها الحكم الدولي الإسباني خوسي لويس غونزاليس غونزاليس.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا يدخل المدرب الارجننتيني سانتياجو سولاري المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد مباراة فالنسيا بتشكيل يتكون من تييبو كورتوا لحراسة المرمى، ورباعي الدفاع ألفارو أودريوزولا، سيرجيو راموس، ناتشو، كارفخال، وفي الوسط لوكا مودريتش، كاسميرو، توني كروس، وبالهجوم بيل وبنزيما وفاسكيز، وذلك بحسب توقعات شبكة سكاي سبورتس.

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مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر

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وتم استبعاد ثلاثة لاعبين عن قائمة ريال مدريد لخوض لقاء الليلة أمام فالنسيا، أبرزهم كاسيميرو وكارفخال لعدم تعافيهم من الإصابة.

قال المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، أن الميرنجي لا يفتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو جزء من تاريخ النادي.

وتعتبر مباريات ريال مدريد وفالنسيا من أهم المباريات التي تشهد إثارة كيرة في كرة القدم الإسبانية وتتمتع بنسب مشاهدة عالية.

وكان ريال مدريد متعثراً في بداية الموسم مع المدرب الأسباني لوبتيجي وهو ما دفع رئيس النادي لأنهاء تعاقده ومع سولاري تحسنت النتائج في الفترة الأخيرة.