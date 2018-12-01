رياضة | مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة ساوثهامبتون أمام ضيفه، مانشستر يونايتد، بالتعادل 2-2 اليوم السبت، على ملعب سانت ماري، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ساوثهامبتون عن طريق ستيوارت أرمسترونج في الدقيقة 13، وسيدريك سواريس في الدقيقة 20، قبل أن يسجل روميلو لوكاكو الهدف الأول للشياطين الحمر، في الدقيقة 33، بينما اقتنص أندير هيريرا التعادل، في الدقيقة 39.

ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 22 نقطة، في المركز السابع، كما ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 9 نقاط، في المركز الثامن عشر.