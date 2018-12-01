رياضة | أهداف مباراة - ساوثهامتون 2 × 2 مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - ساوثهامتون 2 × 2 مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي ليستر سيتي 2 x

17:00 0 واتفورد مانشستر سيتي 3 x

17:00 1 بورنموث هيديرسفيلد تاون 1 x

17:00 2 برايتون ساوثهامتون 2 x

19:30 2 مانشستر يونايتد الدوري السعودي الفتح 0 x

16:25 2 التعاون الرائد 3 x

16:40 1 الباطن الدوري الإسباني الدرجة الأولى ريال مدريد 1 x

21:45 0 فالنسيا الدوري الإيطالي الدرجة A فيورنتينا 0 x

19:00 3 يوفنتوس الدوري الألماني الدرجة الأولى فيردر بريمن 1 x

16:30 2 بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند 2 x

16:30 0 فرايبورج الدوري الفرنسي الدرجة الأولى موناكو 0 x

21:00 0 مونبلييه الدوري المصري الممتاز بتروجيت 0 x

18:00 1 الأهلي

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