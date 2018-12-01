رياضة | «يلا شوت الجديد» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم في الليجا الإسبانية

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«يلا شوت الجديد» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم في الليجا الإسبانية
تقام مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شوت على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو اليوم السبت 1-12-2018، لحساب منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم 2018-2018.
«يلا شوت الجديد» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم في الليجا الإسبانية
يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم بث مباشر، سيلعب ريال مدريد المباراة وهو منتشٍ بفوزه الأخير على فريق روما الإيطالي الذي أهله إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، إلا أن حظوظ الميرنجي في الدوري المحلي سيئة للغاية، ولذلك فإن حظوظه ضعيفة بعد خسارته الأخيرة أمام إيبار والتي انتهت بثلاثية دون رد ليتواجد بعد الخسارة في المركز السادس برصيد 20 نقطة.
«يلا شوت الجديد» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم في الليجا الإسبانية
وعلى الجانب المقابل نرى أن فالنسيا لا يؤدي موسماً مثالياً محلياً وأوروبيا، فمنذ انطلاق دوري الأبطال خسر فالنسيا من يوفنتوس بالجولة الخامسة من دور المجموعات بهدف وحيد ليضمن التحول للدوري الأوروبي وتوديع البطولة القارية من الدور الأول، وعلى صعيد الليجا فإن أبناء الميستايا لم يحققوا سوا ثلاثة انتصارات فقط خلال 13 جولة، وتعادل في ثمانِ مباريات، وبهذه النتائج يحتل الخفافيش المركز الـ11 وفي جعبتهم 17 نقطة فقط.
«يلا شوت الجديد» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم في الليجا الإسبانية
تشكيل ريال مدريد المتوقع | 4-3-3
تيبو كورتوا
مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – داني كارباخال
داني سيبايوس – توني كروس – لوكا مودريتش
ماركو أسينسيو – كريم بنزيمه – جاريث بيل
«يلا شوت الجديد» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم في الليجا الإسبانية
تشكيل فالنسيا المتوقع | 4-4-2
نيتو
خوسيه جايا – جابرييل باوليستا – مختار دياخابي – دانييل فاس
جونسالو جيديش – جيفري كوندوبيا – دانييل باريخو – كارلوس سولير
سانتي مينا – كيفن جاميرو
«يلا شوت الجديد» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم في الليجا الإسبانية
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وتنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا مباشر عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 3 الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإسباني.
«يلا شوت الجديد» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم في الليجا الإسبانية
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