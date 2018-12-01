رياضة | «يلا شوت الجديد» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم في الليجا الإسبانية

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«يلا شوت الجديد» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم في الليجا الإسبانية

تقام مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شوت على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو اليوم السبت 1-12-2018، لحساب منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم 2018-2018.

«يلا شوت الجديد» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم في الليجا الإسبانية

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم بث مباشر، سيلعب ريال مدريد المباراة وهو منتشٍ بفوزه الأخير على فريق روما الإيطالي الذي أهله إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، إلا أن حظوظ الميرنجي في الدوري المحلي سيئة للغاية، ولذلك فإن حظوظه ضعيفة بعد خسارته الأخيرة أمام إيبار والتي انتهت بثلاثية دون رد ليتواجد بعد الخسارة في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

«يلا شوت الجديد» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم في الليجا الإسبانية