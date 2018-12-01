رياضة | أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم السبت الموافق 1-12-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم السبت الموافق 1-12-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول تعاقد الاتفاق مع سيرخيو بيرناس لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة، وحديث الكرواتي ماميتش عن مواجهة الوصل الإماراتي، والأندية المتأهلة إلى دور الـ8 من عمر البطولة العربية، وانتقاد سعود الشلهوب لحكام تقنية الفيديو "VAR".

مدرب العين: مواجهة الوصل ليست سهلة

تحدث الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي العين الإماراتي، عن مواجهة فريقه أمام الوصل الإماراتي والمقرر إقامتها بعد غد الأثنين في الجولة الثانية عشر من الدوري.

وأكد الكرواتي أن مواجهة فريقه المقبلة أمام مضيفه الوصل، ليست سهلة.

وتابع زوران :"سندخل تحدياً جديداً أمام صاحب الأرض ونحن مطالبون بالاستمرارية في رفع معدل رصيدنا من النقاط، وندرك جيداً أن المنافس فريق جيد".

وأستكمل:"على الرغم أنه في الموسم الحالي لم يقدم الأداء الذي ظهر عليه في الموسم الماضي، ولكنه يضم في صفوفه عناصر جيدة خصوصاً في خط المقدمة وفي الجولة الماضية قدم أداءً قوياً أمام الشارقة".

يوم سعودي.. التعاون يعبر الفتح، والرائد يهزم الباطن

تقدم فريق التعاون إلى المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر الفوز على مضيفه الفتح 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز الرائد على مضيفه الباطن 3 /1، وبذلك الفوز رفع التعاون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد الفتح عند 13 نقطة في المركز الثامن.

5 أندية تأهلت لدور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال

شهد دور الـ 16من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، خروج قطبي الكرة المصرية نادي الأهلي والزمالك من البطولة، ونجح نادي الاتحاد السكندري من استكمال مشواره بتأهله للدور القادم.

وتاهلت 5 أندية إلى دور ال8 حتى الآن وهم: الهلال السعودي الإتحاد السكندري،

مولودية الجزائر، النجم الساحلي التونسي، الوصل الإماراتي.

الاتفاق السعودي يعين سيرخيو بيرناس مدربًا للفريق الأول

تعاقدت إدارة نادي الاتفاق السعودي مع الإسباني سيرخيو بيرناس، لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وأعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خلال عدة صور، عن توقيع العقد مع المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس.

رئيس الفيحاء يُطالب بمحاسبة حكام الـ"VAR" في مباراة الأهلي

وجه رئيس نادي الفيحاء السعودي، سعود الشلهوب انتقادًا لحكام تقنية الفيديو "VAR" في المباراة التي جمعت الفريق بنظيره الأهلي بالأمس.

وكتب سعود الشلهوب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "رسالة إلى لجنة الحكام إذا كان أجمع نقاد التحكيم على أن هناك ضربة جزاء في الدقيقة الـ ٧٥ للفيحاء أين حكام الفأر هم من يجب محاسبتهم ومعاقبتهم".

وتابع: "أعتقد كانوا مشغولين ولم يعطوا المباراة أهميتها معتقدين أن أندية الوسط لا يتكلمون ولا يطالبون بحقوقهم وهنا المشكلة لامبالاة وعدم تركيز منهم".

ويذكر أن الفيحاء واجه نظيره الأهلي في الجولة الـ11 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.