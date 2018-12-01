رياضة | kora online | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع المتعة والإثارة عندما يفتتح ملعب سانتياجو برينابيو أبوابه لاستضافة قمة مباريات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر الا الربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت 1 ديسمبر 2018، بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 01-12-2018 لايف اتش دي في الدوري الإسباني.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بدون تقطيع حيث ان الملكي يسعى لغسيل أحزانه المحلية، وتعويض هزيمته الثقيلة أمام إيبار بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ونجح ريال مدريد في تحقيق فوز ثمين أوروبيا على حساب روما الإيطالي في معقله الأولمبيكو بهدفين دون رد، ليتصدر مجموعته الأوروبية ويستعيد كبريائه رفاق سيرجيو راموس عينهم على النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة بقوة على لقب الليجا ويحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين و5 هزائم، بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث حي اليوم السبت في الدوري الإسباني.

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على الجانب الأخر يدخل فالنسيا مباراة اليوم باحثا عن انقاذ موسمه بعدما تعرض لهزيمة جديدة في دوري الأبطال على يد يوفنتوس الإيطالي وخرج رسميا من المسابقة، محليا يحتل المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة ولم ينجح في تحقيق سوى 3 انتصارات وتعادل في 8 مباريات وتعرض للهزيمة في مباراتين فقط، جاري الأن مشاهدة مباراة ريال مدريد امام فالنسيا بث مباشر اليوم السبت في الليجا بدون تقطيع.

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ويعيش فريق ريال مدريد حالة سيئة في الموسم الحالي بعد رحيل نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه المخضرم الفرنسي زين الدين زيدان ويسعى الملكي لتقليص الفارق بينه وبين متصدر المسابقة إشبيليه الذي يفصله عنه 6 نقاط فقط وتنقل بث مباشر مباراة ريال مدريد امام فالنسيا اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر الا الربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي المشفرة بث حي ولايف مشاهدة مباراة ريال مدريد امام فالنسيا بث مباشر اليوم السبت اون لاين.