رياضة | HD Real Madrid | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني 1-12-2018 "yalla shoot new" لايف

HD Real Madrid | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني 1-12-2018 "yalla shoot new" لايف

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بدون تقطيع حيث ان سانتياجو برينابيو معقل الفريق الملكي هو الذي سيستضيف موقعة اليوم النارية بين فريق ريال مدريد امام نظيره فالنسيا في الدوري الاسباني الليجا ويدخل ريال مدريد لقاء اليوم امام فالنسيا من اجل تعويض اخفاقاته المحلية حيث كان قد تعرض لهزيمة مفاجئة أمام فريق إيبار بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الليجا في حين انه على المستوى الاوروبي حقق الفوز على فريق روما الإيطالي في ملعب الأولمبيكو في ايطاليا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ليتصدر مجموعته، شاهد الان بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث حي اليوم السبت في الدوري الإسباني.

HD Real Madrid | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني 1-12-2018 "yalla shoot new" لايف

الميرينجي ريال مدريد يحتل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم برصيد عشرين نقطة جمعها من تحقيق ستة انتصارات وتعادل في مباراتين بينما تلقى الهزيمة في خمس مناسبات بينما فالنسيا خسر اخر مبارياته امام يوفنتوس الإيطالي في تشامبيونزليج ليخرج من البطولة اما في الليجا يحتل المركز 11 برصيد 17 نقطة من 3 انتصارات و8 تعادلات وهزيمتين ، رابط hd مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر اليوم السبت في الليجا.

HD Real Madrid | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني 1-12-2018 "yalla shoot new" لايف

كتيبة سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد ترغب في الفوز على الخفافيش فالنسيا من اجل تقليص فارق النقاط مع المتصدر إشبيليه الذي يفصله عنه 6 نقاط فقط وتنقل بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر في العاشرة الا الربع مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر الا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي.