انت الان تتابع تفاصيل خبر مؤشر قوي على خسارة رونالدو جائزة "الكرة الذهبية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 دجنبر 2018 09:21 مساءً - يبدو أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش يسير بخُطا ثابتة نحو الفوز بجائزة "الكرة الذهبية"، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم سنوياً.

شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، ذكرت أن "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو، أحد المرشحين بقوة للفوز بجائزة "الكرة الذهبية"، لن يحضر حفل المجلة الفرنسية، المقررة إقامته، مساء الاثنين المقبل، في العاصمة باريس.

وبهذه الخطوة يواصل نجم الكرة البرتغالية عادته في الفترة الأخيرة بعدم حضور المناسبات والفعاليات الرياضية التي يتنامى إلى علمه خسارة جوائزها الفردية؛ على غرار تغيبه عن حفلي الاتحاد الأوروبي والدولي لكرة القدم في أغسطس وأكتوبر الماضيين على الترتيب.

لكنها شددت على أن نجم يوفنتوس الإيطالي سيأتي ثانياً في تصويت الصحفيين، ومهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الفرنسي أنطوان غريزمان ثالثاً، في حين سيغييب "البرغوث" الأرجنتيني عن القائمة المختصرة، المكونة من 3 لاعبين فقط.

وفي حال فوز "المايسترو الكرواتي" بـ"الكرة الذهبية"، فستكون الجائزة الفردية الثالثة التي يظفر بها في عام 2018؛ إذ تُوّج بجائزة "أفضل لاعب في أوروبا"، المقدمة من الاتحاد القاري للعبة، إضافة إلى جائزة "الأفضل" التي يمنحها الاتحاد الدولي للعبة، على حساب رونالدو ومحمد صلاح، وذلك بعدما أدى دوراً بارزاً في فوز "الملكي" بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة توالياً.

كما وقع الاختيار على مودريتش كأفضل لاعب في مونديال روسيا، الذي أقيم صيف هذا العام، وعرف وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، قبل خسارة اللقب العالمي أمام فرنسا بنتيجة (2-4).

ويعد رونالدو أكثر المتوجين بـ"الكرة الذهبية" (5 مرات)، مناصفة مع غريمه التقليدي ميسي، بعدما هيمنا عليها في السنوات الـ10 الأخيرة، في حين يبدو مودريتش يسير في الطريق الصحيح لكسر احتكارهما.

تجدر الإشارة إلى أن التصويت على "الكرة الذهبية" يقتصر على 176 صحفياً من جميع أنحاء العالم، بحيث يكون من حقّ كل صحفي اختيار 5 لاعبين، يحصل المرشّح الأول على 6 نقاط، و5 للثاني، و4 للثالث، و3 للرابع، ونقطة وحيدة للمرشّح الأخير.