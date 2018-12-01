انت الان تتابع تفاصيل خبر دورتموند يحافظ على سجله خالياً من الهزائم بألمانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 دجنبر 2018 09:21 مساءً - واصل نادي بوروسيا دورتموند الألماني تربعه على صدارة الدوري المحلي لكرة القدم؛ بفوزه الواضح على ضيفه فرايبورغ بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، ضمن الجولة الـ13 من المسابقة.

أنهى "أصحاب الأرض والجمهور" الشوط الأول من اللقاء متقدمين بهدف أول، أحرزه القائد ماركو رويس من ضربة جزاء، في الدقيقة الـ40.

وقبل ثوانٍ من صافرة نهاية المباراة، أضاف الدولي الإسباني باكو ألكاسير الهدف الثاني لدورتموند، رافعاً رصيده إلى 10 أهداف في صدارة قائمة الهدّافين.

بذلك استمر دورتموند في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم بعد مرور 13 جولة، كما حقق الفوز الرابع توالياً، بعد إسقاط فولفسبورغ وبايرن ميونيخ وماينز في الجولات الثلاث الماضية.

بهذا الانتصار ابتعد "أسود فيستفاليا" في صدارة البوندسليغا برصيد 33 نقطة، في حين توقف رصيد فرايبورغ عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، استعاد بايرن ميونيخ نغمة انتصاراته المحلية بفوز خارج أرضه أمام فيردر بريمن بهدفين مقابل هدف.

سجل ثنائية بايرن سيرجي جنابري، في الدقيقتين الـ20 و50، في حين أحرز الياباني يويا أوساكو هدف بريمن الوحيد، في الدقيقة الـ33.

بهذه النتيجة قفز العملاق البافاري إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، في حين تجمّد رصيد بريمن عند 18 نقطة في المركز الثامن.