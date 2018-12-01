انت الان تتابع تفاصيل خبر مانشستر سيتي يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 دجنبر 2018 09:21 مساءً - ابتعد نادي مانشستر سيتي مؤقتاً في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ بفوزه المثير مساء السبت، على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ14 من المسابقة المحلية.

افتتح البرتغالي برناردو سيلفا النتيجة لمصلحة الفريق السماوي في الدقيقة الـ16؛ لكن كالوم ويلسون عادل الكفة قبل دقيقة من صافرة نهاية الشوط الأول.

وسجّل رحيم سترلينغ هدف التقدم لمانشستر سيتي، في الدقيقة الـ57، ليصبح أول لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يسجل في أول 6 مباريات يخوضها ضد نادٍ ما.

وعزز الألماني إلكاي غوندوغان تقدم السيتي بهدف ثالث في الدقيقة الـ79، لتنتهي المباراة بفوز "أصحاب الأرض والجمهور" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بهذا الفوز رفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي يواجه جاره اللدود إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد" مساء الأحد، في حين توقف رصيد بورنموث عند 20 نقطة في المركز التاسع.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة عرفت غياب الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بسبب معاناته من مشكلة عضلية، كما بقي الدولي الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء، على غرار زميليه الإسباني دافيد سيلفا والإنجليزي كايل ووكر.