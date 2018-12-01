انت الان تتابع تفاصيل خبر هل حسم نجم "أمراء باريس" انتقاله لبرشلونة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 دجنبر 2018 09:21 مساءً - اتخذ نجم خط وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أدريان رابيو قراراً بقبول العرض المقدم إليه من طرف إدارة برشلونة الإسباني، بعد نهاية عقده مع فريقه الباريسي، صيف العام المقبل.

وفي هذا الإطارـ ذكرت شبكة "راي سبورت" الإيطالية، أن ممثلي النجم الفرنسي الشاب رابيو اجتمعوا مع برشلونة قبل أيام قليلة، من أجل إغلاق صفقة انتقاله إلى فريق ملعب "كامب نو"، اعتباراً من الموسم الكروي المقبل.

وأشارت إلى اجتماع العشاء الذي ضم الطرفين، تم خلاله الاتفاق على أن ينال اللاعب صاحب الـ23 ربيعاً، 13 مليون يورو سنوياً، فضلاً عن الحوافز والمكافآت المالية في حال الفوز بالألقاب والجوائز.

وكشفت أن إدارة برشلونة تسعى جاهدة للحصول على توقيع اللاعب في شهر فبراير المقبل، على أن ينضم إلى العملاق الكتالوني، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويُمني "البارسا" النفس بتعزيز خط وسطه بلاعب من الطراز الرفيع، بعد رحيل نجميه المخضرمين؛ تشافي هيرنانديز صيف 2015، وأندريس إنييستا صيف 2017، وعدم قدرة الصفقات الجديدة على ملء الفراغ الكبير الذي تركه اللاعبان البارزان في منتصف الميدان.

يُشار إلى أن عقد رابيو مع العملاق الباريسي ينتهي بنهاية هذا الموسم؛ ما يمنح اللاعب مرونة كبيرة في اختيار وجهته المقبلة؛ لكونه سيصبح قادراً على التفاوض مع أي نادٍ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير 2019).