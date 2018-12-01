انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر مرشحة لاستضافة كأس السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 دجنبر 2018 09:21 مساءً - يتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقوة نحو إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي التي تجمع بين بطلي دوري الأبطال وكأس الاتحاد على ملعب محايد.

وبحسب صحيفة "الوطن" القطرية، فإن العاصمة القطرية الدوحة تُعد مرشحة بقوة لاستضافة الموقعة الأفريقية، التي تقام عادة في شهر فبراير من كل عام.

ولقطر تاريخ حافل باستضافة المباريات والبطولات والفعاليات الرياضية الكبرى؛ أبرزها دورة الألعاب الآسيوية 2006، وكأس أمم آسيا 2011، ودورة الألعاب العربية 2011، إلى جانب مونديال اليد 2015، قبل استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، وكأس العالم لكرة القدم 2022.

وتأتي هذه التطورات بناء على مقترح يتم مناقشته في أروقة الاتحاد القاري للعبة، خلال اجتماعه الحالي بالعاصمة الغانية أكرا، يقضي بلعب مباراة كأس السوبر بعيداً عن القارة السمراء.

وتجمع مباراة "السوبر الأفريقي" المقبلة بين الترجي الرياضي التونسي والفائز بلقب كأس الاتحاد، الذي سيكون على الأرجح الرجاء البيضاوي المغربي.

وكان الفريق المغربي قد حقق فوزاً كبيراً في لقاء الذهاب على منافسه فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، حيث بات يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بهدفين نظيفين في موقعة الإياب، المقررة إقامتها في الثاني من ديسمبر الجاري، وذلك من أجل معانقة الكأس القارية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد القاري، الذي يرأسه الملغاشي أحمد أحمد، دأب على تنظيم مباراة السوبر في ملعب الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا، البطولة الأشهر على مستوى الأندية بالقارة السمراء.