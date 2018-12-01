الأهلي يستعيد الإنتصارات بعد 99 يومًا بالفوز علي بتروجيت بهدف الشيخ

حقق فريق الاهلي فوزاً صعباً على بتروجت بهدف نظيف خلال المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، في السويس ، وسجل أحمد الشيخ هدف الاهلي في الدقيقة الثامنة.

وإستعاد الاهلي ذاكرة الانتصارات بعد سلسلة من الخسائر المحلية والأفريقية والعربية حيث خسر بطولة أفريقيا أمام الترجي ثم خرج من البطولة العربية أمام الوصل قبل أن يخسر من المقاولون العرب في الدوري.

ولم يفز الاهلي في بطولة الدوري منذ 99 يوماً حيث كان أخر فوز قد حققه الأهلي في الدوري أمام حرس الحدود يوم 24 أغسطس الماضي .

ورفع الاهلي رصيده إلى 14 نقطة ويصعد للمركز السادس عشر وله 8 مباريات مؤجلة ، فيما يتجمّد رصيد بتروجت عند 15 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر.

وضم تشكيل الاهلي ، كلاً من: شريف إكرامي ، ايمن اشرف ، سعد سمير ، احمد علاء ، كريم نيدفيد ، حسام عاشور ، هشام محمد ، أحمد الشيخ – ناصر ماهر –وليد سليمان ووليد آزارو.

فيما ضم تشكيل بتروجت ، كلاً من : علي فرج ، محمد رضا ، أحمد جمال ، أحمد لالا، أحمد عبد العال ، أحمد عبد الرسول ، محمد فييرا ، إبراهيم القاضي ، أحمد السباعي، أحمد العجوز ومحمود صلاح.

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